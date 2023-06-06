В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО

Было выпущено 13 ракет

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской армии во вторник нанесли удар по Горловке с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 13 ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) Горловки (Никитовский и Калининский районы), выпущено 13 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО не уточняется.