6 июня, 17:06
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО

Было выпущено 13 ракет

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской армии во вторник нанесли удар по Горловке с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 13 ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) Горловки (Никитовский и Калининский районы), выпущено 13 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО не уточняется. 

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