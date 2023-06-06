На подконтрольной Киеву территории затоплено 40 поселений после прорыва дамбы

В ООН отметили, что масштаб и последствия разрушения дамбы и обмеления Каховского водохранилища еще оцениваются

ООН, 6 июня. /ТАСС/. Почти 40 городов и деревень затоплено на подконтрольной Украине территории в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"По информации украинских властей, почти 40 городов и деревень полностью или частично затоплены на территориях Херсонской области, находящихся под украинским контролем", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что "масштаб и последствия разрушения дамбы и обмеления Каховского водохранилища еще оцениваются, но, как ожидается, это будет иметь серьезные и долгосрочные последствия для гуманитарной ситуации в данном регионе".