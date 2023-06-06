6 июня, 17:31,
обновлено 6 июня, 17:45
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил о налаживании поставки питьевой воды и продуктов в Новую Каховку

Врио губернатора Херсонской области добавил, что Каховский магистральный канал пока наполнен водой

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Власти Новой Каховки справляются с чрезвычайной ситуацией после разрушения Каховской ГЭС, поставка питьевой воды и продуктов налажена, сообщил во вторник в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Новая Каховка сильно подтоплена, но администрация во главе с Владимиром Леонтьевым справляется с чрезвычайной ситуацией. Налажена поставка питьевой воды, продукты питания в городе есть. Затопленная территория города обесточена во избежание поражения населения электрическим током. Ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды. Люди из опасных мест эвакуируются, в первую очередь - дети и родители с малыми детьми", - написал он.

Сальдо добавил, что Каховский магистральный канал пока наполнен водой. "Однако ожидаем спад уровня воды в канале по мере обмеления Каховского водохранилища", - сообщил он.

  

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