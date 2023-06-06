6 июня, 17:40

В Ингушетии число пострадавших в ДТП Газелью увеличилось до 15

Среди пострадавших оказались трое детей

МАГАС, 6 июня. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирской Газели увеличилось до 15. Среди пострадавших есть дети, говорится в сообщении пресс-службы МЧС республики.

"По уточненной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Из них 12 пострадавших доставлены в Центральную районную больницу Сунжи и трое детей госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу Назрани", - говорится в сообщении.

ДТП с участием пассажирской Газели и легкового автомобиля BMW произошло на автодороге Троицкая - Карабулак. 

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