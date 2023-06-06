6 июня, 17:43
Массовое отравление сидром в регионах России

В Волгоградской области из оборота изъяли более 600 л продукции марки "Мистер сидр"

Назначены экспертизы

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Более 600 л спиртосодержащей продукции марки "Мистер сидр" изъяли из оборота в Волгоградской области, ее проверяют на токсичность и содержание опасных веществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Читайте также
Что известно о массовом отравлении сидром в регионах России

"В 10 объектах торговли изъято из оборота свыше 600 л спиртосодержащей продукции марки "Мистер сидр", произведенной в феврале 2023 года. Вся изъятая продукция направлена на исследование в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на предмет токсичности и содержания опасных веществ", - говорится в сообщении.

Проверки торговых точек, реализующих в регионе спиртосодержащие напитки на розлив, провели сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, территориальных подразделений МВД во взаимодействии с заинтересованными ведомствами.

Ранее в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК сообщили ТАСС, что точки продажи потенциально опасного напитка "Мистер сидр" выявлены в регионе.

Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, по состоянию на 6 июня случаев отравления от употребления пищевых продуктов "Пивная продукция - "Мистер сидр" на территории региона не зарегистрировано. 

Теги:
РоссияВолгоградская областьМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация