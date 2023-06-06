В Волгоградской области из оборота изъяли более 600 л продукции марки "Мистер сидр"

Назначены экспертизы

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Более 600 л спиртосодержащей продукции марки "Мистер сидр" изъяли из оборота в Волгоградской области, ее проверяют на токсичность и содержание опасных веществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"В 10 объектах торговли изъято из оборота свыше 600 л спиртосодержащей продукции марки "Мистер сидр", произведенной в феврале 2023 года. Вся изъятая продукция направлена на исследование в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на предмет токсичности и содержания опасных веществ", - говорится в сообщении.

Проверки торговых точек, реализующих в регионе спиртосодержащие напитки на розлив, провели сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, территориальных подразделений МВД во взаимодействии с заинтересованными ведомствами.

Ранее в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК сообщили ТАСС, что точки продажи потенциально опасного напитка "Мистер сидр" выявлены в регионе.

Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, по состоянию на 6 июня случаев отравления от употребления пищевых продуктов "Пивная продукция - "Мистер сидр" на территории региона не зарегистрировано.