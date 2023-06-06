6 июня, 18:00

В Якутии эвакуируют 14 рыбаков после разлива протока реки Лены

Спасатели планируют выполнить два рейса

ЯКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Спасатели на вертолете вылетели за группой из 14 рыбаков, которые оказались окружены водой после подъема реки в Оленекской протоке Лены в Якутии, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о том, что в результате прохождения ледохода и подъема воды на протоке Оленекская оказалась окружена водой группа рыбаков в составе 14 человек. Они находятся на рыболовецком судне. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Спасатели планируют выполнить два рейса, время подлета к месту происшествия составит 1,5 часа. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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