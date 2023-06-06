Военного ЧФ приговорили к пяти годам и четырем месяцам за уклонение от мобилизации

Как сообщили в суде, подсудимый, проходивший военную службу по контракту, чтобы уклониться от мобилизации, в октябре 2022 года уехал к знакомой в Симферополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам и четырем месяцам колонии младшего сержанта Черноморского флота за уклонение от мобилизации. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"За совершение изложенных действий Тряпкин признан виновным, и назначено ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что подсудимый, проходивший военную службу по контракту, чтобы уклониться от мобилизации, в октябре 2022 года уехал к знакомой в Симферополь помогать по хозяйству и в уходе за детьми.

В феврале 2023 года он прибыл в военный следственный отдел и написал явку с повинной, признав вину в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.