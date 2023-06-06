Обвиняемого в поджоге сверстника в Москве подростка арестовали

Его заключили под стражу

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Подросток, обливший горючей жидкостью и устроивший поджог сверстника на детской площадке на юго-западе Москвы, арестован. Об этом журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа, суд избрал несовершеннолетнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании несовершеннолетний просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что вину обвиняемый не признал. Пострадавший ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Вечером в понедельник на детской площадке в Чечерском проезде подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью сверстника и поджег его. Пострадавший в множественными ожогами госпитализирован. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что обвиняемый в поджоге сверстника подросток стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение.