6 июня, 18:35

Обвиняемого в поджоге сверстника в Москве подростка арестовали

Станислав Красильников/ ТАСC, архив
© Станислав Красильников/ ТАСC, архив

Его заключили под стражу

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Подросток, обливший горючей жидкостью и устроивший поджог сверстника на детской площадке на юго-западе Москвы, арестован. Об этом журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

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"С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа, суд избрал несовершеннолетнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании несовершеннолетний просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что вину обвиняемый не признал. Пострадавший ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Вечером в понедельник на детской площадке в Чечерском проезде подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью сверстника и поджег его. Пострадавший в множественными ожогами госпитализирован. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что обвиняемый в поджоге сверстника подросток стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение. 

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