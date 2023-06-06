6 июня, 18:24,
обновлено 6 июня, 18:46
Массовое отравление сидром в регионах России

Число умерших от отравления контрафактным сидром в Самарской области возросло до девяти

МВД России
© МВД России

Изначально сообщалось о 16 пострадавших и семи погибших

САМАРА, 6 июня. /ТАСС/. Число погибших после употребления контрафактного сидра в Самарской области увеличилось до девяти, сообщили в региональном Минздраве.

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"По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших", - сообщили в министерстве.

При этом в больницах остаются 15 жителей, отравившихся напитком. Из них состояние 3 пациентов оценивается как тяжелое, 12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших и семи погибших от отравления напитком "Мистер сидр". 

Теги:
РоссияСамарская областьМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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