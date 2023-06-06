Число умерших от отравления контрафактным сидром в Самарской области возросло до девяти

Изначально сообщалось о 16 пострадавших и семи погибших

САМАРА, 6 июня. /ТАСС/. Число погибших после употребления контрафактного сидра в Самарской области увеличилось до девяти, сообщили в региональном Минздраве.

"По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших", - сообщили в министерстве.

При этом в больницах остаются 15 жителей, отравившихся напитком. Из них состояние 3 пациентов оценивается как тяжелое, 12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших и семи погибших от отравления напитком "Мистер сидр".