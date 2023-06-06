6 июня, 18:31,
обновлено 6 июня, 18:44
Военная операция на Украине

В восточной части Крыма заглушили и посадили украинский БПЛА

Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым
© Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что никто не пострадал

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во вторник заглушили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в восточной части Республики Крым.

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Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

"В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он.

В ночь на 4 июня в Крыму сбили пять беспилотников и заглушили еще четыре, при падении одного БПЛА в Джанкое были выбиты стекла в трех частных домах и у двух автомобилей. 

Теги:
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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