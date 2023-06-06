В восточной части Крыма заглушили и посадили украинский БПЛА

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что никто не пострадал

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во вторник заглушили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в восточной части Республики Крым.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

"В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он.

В ночь на 4 июня в Крыму сбили пять беспилотников и заглушили еще четыре, при падении одного БПЛА в Джанкое были выбиты стекла в трех частных домах и у двух автомобилей.