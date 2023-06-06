6 июня, 18:56,
обновлено 6 июня, 19:08

Суд назначил принудительное лечение экс-офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве

Пресс-служба Пресненского суда/ ТАСС
Сергей Глазов
© Пресс-служба Пресненского суда/ ТАСС

Сергея Глазова признали невменяемым

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник назначил принудительное лечение бывшему офицеру Сергею Глазову, устроившему стрельбу в МФЦ столичного района Кузьминки в декабре 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Глазова С. Ю. в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, незаконном хранении и незаконном изготовлении оружия. Суд постановил освободить осужденного от наказания в связи с тем, что ранее он признан невменяемым, и назначить ему принудительное лечение", - сообщил собеседник агентства.

Ранее специалисты института имени В. Сербского признали Глазова невменяемым. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, осужденный будет проходить лечение в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. "Сроки и порядок лечения Глазова будут зависеть от медицинской комиссии этой клиники. Оно может быть прекращено только на основании ее решения", - сказал собеседник агентства.

В декабре 2021 году Глазов ворвался в МФЦ "Рязанский" и устроил стрельбу из пистолета. В результате погибли сотрудник центра и охранник, ранения получили еще трое взрослых и 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина, который имел при себе травматический пистолет "Глок", переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нож, оказал сопротивление. Как сообщил Глазов членам ОНК, он является бывшим сотрудником СВР. Он признал вину, отметив, что причиной конфликта и последовавшей затем стрельбы стало требование надеть маску на входе в МФЦ. 

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© Информационное агентство ТАСС
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