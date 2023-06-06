Среди них оказались четверо несовершеннолетних и одна беременная

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Число отравившихся суррогатным сидром в России увеличилось до 90. Министерство здравоохранения России контролирует предоставление помощи пострадавшим от употребления суррогатного алкоголя, она оказывается им в полном объеме. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

По оперативным данным на 20:00 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина.

"На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей и Республики Удмуртия и Чувашской Республики находятся 4 пациента в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов тяжелой степени тяжести, 26 средней степени тяжести", - уточнили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. "Проведено более 20 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета Минздрава России, Российской детской клинической больницы Минздрава России и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова Минздрава России", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей и минздравов, из общего числа отравившихся 32 человека умерли. Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где власти сообщили о 51 случае отравления, включая 20 летальных исходов.