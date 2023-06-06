Житель Карелии получил 26 лет колонии за покушение на финансирование терроризма

В течение двух лет осужденный вербовал людей для участия в боевых действиях в Сирии

ТАСС, 6 июня. Суд в Карелии приговорил 22-летнего мужчину к 26 годам лишения свободы за покушение на финансирование терроризма, организацию деятельности террористической организации и подготовку покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте регионального следственного управления СК России.

"Приговором суда с учетом ранее имеющейся судимости по совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в течение двух лет", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2020-2021 годов осужденный вербовал жителей Карелии для участия в боевых действиях в составе террористической организации на территории Сирийской Арабской Республики. На основании собранных УФСБ России по Республике Карелия материалов следователь возбудил уголовное дело, фигуранта задержали и взяли под стражу.

Находясь в изоляции, мужчина организовал деятельность структурного подразделения организации, признанной в соответствии с законодательством России террористической, и проводил идеологическую и вербовочную работу, вовлекая в нее иных лиц, также организовал сбор финансовых средств для нужд организации. Кроме того, испытывая личную неприязнь к оперативному сотруднику и следователю, подсудимый решил организовать посягательство на их жизнь, для чего подыскал исполнителя. О преступных намерениях стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

Следствие доказало его вину в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205.5 УК РФ "Покушение на организацию деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ "Покушение на организацию финансирования терроризма", ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ст. 295 УК РФ "Организация приготовления к посягательству на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование" и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ст. 317 УК РФ "Организация приготовления к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа".