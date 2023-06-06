В Харьковской области сообщили о взрывах возле аммиакопровода Тольятти - Одесса

По словам главы военной администрации региона Олега Синегубова, зафиксировано шесть взрывов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Несколько взрывов произошло возле аммиакопровода Тольятти - Одесса в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано шесть взрывов в районе насосной станции возле села Максютовка. "По состоянию на данный момент, аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация контролируемая", - отметил он.

В понедельник Синегубов уже заявлял о разгерметизации аммиакопровода в Купянском районе. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона может его восстановить, "если будет нужно".

Возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса является частью пакетной договоренности, предусматривающей вывоз украинского зерна по Черному морю. Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что ее условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей.