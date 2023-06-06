6 июня, 19:39
Военная операция на Украине

Сальдо заявил, что детей из подтопленных населенных пунктов вывозят в обязательном порядке

По словам врио губернатора Херсонской области, из взрослых мало кто проявляет желание эвакуироваться

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. В Херсонской области в обязательном порядке вывозят детей из подтопленных населенных пунктов, расположенных ниже Каховской ГЭС. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Из подтопленных населенных пунктов ниже Каховской ГЭС детей мы вывозим практически в обязательном порядке. Отправляем их к морю в хорошие лагеря отдыха - к нам, на территорию Херсонской области, или в Крым. Наши соседи нам в этом всемерно помогают", - сообщил Сальдо.

По его словам, из взрослых мало кто проявляет желание эвакуироваться. "Люди хотят дождаться, пока вода сойдет, чтобы дальше работать на своей земле", - отметил он. Тем не менее, по данным Сальдо, для вывоза людей все подготовили. "Готова техника МЧС, составлен план эвакуации, в случае необходимости людей вывезут подальше от зоны подтопления", - сообщил он.

Кроме того, всем, у кого пострадали материальные ценности - жилье, посевы, бизнес - власти окажут финансовую поддержку. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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