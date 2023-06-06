Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в одно производство

Как отметили в СКР, поручено создать следственную группу из числа следователей и криминалистов, имеющих опыт расследования подобных преступлений

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил объединить ряд уголовных дел по фактам смертельного отравления людей сидром в одно производство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению объединить ряд уголовных дел в одном производстве, создав следственную группу из числа следователей и криминалистов, имеющих опыт расследования подобных преступлений", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о том, что в СК продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по фактам отравления людей спиртосодержащей жидкостью в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Удмуртия.

Накануне был задержан индивидуальный предприниматель, который, по данным следствия, осуществлял производство алкогольной продукции в Красноглинском районе Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки. Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В рамках химической судебной экспертизы установлено, что в изъятом в Ульяновской области напитке содержатся примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. В Удмуртской Республике в ходе следствия изъята оптовая партия нереализованной продукции объемом более 12,5 тыс. литров. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены комплексы экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели. Также даны поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к произошедшему", - отметили в СК.

В ведомстве добавили, что при получении сведений о причастности задержанного к совершению иных аналогичных преступлений в других регионах уголовные дела по данным фактам будут соединены в одном производстве.