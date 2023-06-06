В Херсонской области сообщили об ухудшении ситуации в Голой Пристани

По словам главы правительства региона Андрея Алексеенко, уровень воды начал быстро расти, а территория подвергается обстрелам ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 6 июня. /ТАСС/. Ситуация с подтоплением в Голой Пристани Херсонской области к вечеру вторника резко ухудшилась, уровень воды начал быстро расти, сообщил в своем Telegram-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко.

"Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти. И хотя здесь было больше времени на оповещение и эвакуацию людей, многих приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы. До сих пор не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше", - написал Алексеенко.

Он уточнил, что "убеждать людей собрать хотя бы документы приходится под постоянными обстрелами нацистов". "Хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет. Причем бьют неприцельно - просто накрывают залпами "градов" жилые кварталы", - добавил Алексеенко.

Глава областного правительства добавил, что спасатели МЧС и сотрудники ВГА продолжают помогать всем нуждающимся. "Стараясь вывести людей хоть в последний момент. А где-то уже и снимают с крыш. Спасательная операция продолжается. Оперштаб всю ночь будет принимать звонки и направлять помощь. Эвакуированных автобусами доставляют в безопасные ПВР и окружают заботой", - сообщил он.