6 июня, 20:25

В Саратовской области полиция ищет пропавшего шестилетнего мальчика

Он не вернулся домой с прогулки

САРАТОВ, 6 июня. /ТАСС/. Полицейские ведут поиски пропавшего шестилетнего мальчика в городе Балакове в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, ребенок возле дома с братьями играл в мячик, братья ушли, а он остался, после этого пропал. Полиция в настоящее время осуществляет поиск мальчика", - сообщили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что ребенок пропал во вторник вечером, он не вернулся домой с прогулки на улице Братьев Захаровых. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация