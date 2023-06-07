К востоку от Тайваня сформировался тропический шторм "Гучол"

Он двигается на северо-запад, однако ожидается, что в дальнейшем шторм начнет смещаться на север в сторону Японии

ГОНКОНГ, 7 июня. /ТАСС/. Тропический шторм "Гучол" сформировался во вторник вечером к востоку от Тайваня. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

По его данным, первоначально он был обычной тропической депрессией, которая образовалась в восточной части Филиппинского моря, однако затем усилился до тропического шторма. Сейчас он двигается со скоростью 14 км/ч на северо-запад, однако затем будет все больше смещаться на север в сторону Японии. Скорость ветра внутри него составляет около 20 м/с, у отдельных порывов - до 28 м/с.

Как отмечает в этой связи Центральное информационное агентство острова, специалисты считают, что этот шторм не представляет угрозы для Тайваня. Однако 9-11 июня на восточном побережье могут наблюдаться высокие волны. Кроме того, шторм может принести сильные дожди.