До Торонто добрался дым от лесных пожаров

Уровень загрязнения воздуха в городе оценивается в 7 баллов

ОТТАВА, 7 июня. /ТАСС/. Небо Торонто (провинция Онтарио) заволокло дымкой от лесных пожаров, которые бушуют в северо-восточной части Онтарио, а также в соседнем регионе Квебек. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Согласно информации о состоянии воздуха в этом крупнейшем городе Канады, которую распространило Национальное метеобюро, уровень загрязнения оценивается в 7 баллов по 10-балльной шкале. В понедельник, как ранее передал корреспондент ТАСС, дымом заволокло небо Оттавы. Сейчас уровень загрязнения воздуха там оценивается в 8 баллов, а утром этот показатель составлял 10 баллов. Между Торонто и Оттавой более 400 км, Торонто находится на самом юге Онтарио.

По свидетельству корреспондента ТАСС, многие жители канадской столицы ходят по улице в защитных масках, люди не открывают дома окна, а также стараются меньше находиться на улице из-за резкого запаха гари. Во вторник школьные советы Оттавы объявили, что дети не будут выходить на улицу во время перемен. "Перемены будут проходить в спортзалах, как мы это делам в плохую погоду. Дети смогут отдохнуть и поиграть", - заявили ТАСС в администрации одной из школ. Об отмене занятий пока речи не идет.

Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в Канаде из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. Он проинформировал, что в настоящее время в стране зафиксировано 413 лесных пожаров, из них в Квебеке - 160, в северной части Онтарио - 47. Общую площадь пожаров министр не уточнил. По словам Блэра, в тушении огня задействованы военнослужащие ВС Канады, а также пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. По словам Блэра, ситуация начинает немного улучшаться из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.