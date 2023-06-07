6 июня, 22:43
Стрельба в США

NBC: в Вирджинии при стрельбе на территории университета могли пострадать пять человек

Нападавшего пока не задержали, студентов призвали не выходить на улицу

ТАСС, 7 июня. По меньшей мере пять человек, по предварительной информации, могли получить ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный во вторник днем на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в городе Ричмонд. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По сведениям телеканала, злоумышленник до сих пор не задержан. Инцидент произошел рядом с театром "Альтрия", где проходил выпускной старшей школы.

Экстренные службы опубликовали предупреждение для студентов не выходить на улицу. 

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