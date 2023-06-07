В Якутии 14 рыбаков отказались от эвакуации после разлива протока реки Лены

Их судно окружено водой

ЯКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Группа из 14 рыбаков, которые оказались окружены водой после подъема уровня воды в Оленекской протоке реки Лены в Якутии, отказалась от эвакуации. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Рыбаки от эвакуации отказались", - говорится в сообщении.

В региональное управление МЧС России ранее поступила информация о том, что в результате прохождения ледохода и подъема воды в Оленекской протоке группа рыбаков оказалась окружена водой. Уточнялось, что они находятся на рыболоведческом судне. Ближайший населенный пункт - село Таймылыр Булунского района - находится в 60 км. Планировалось провести эвакуацию.