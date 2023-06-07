СК возбудил уголовное дело по факту пропажи двух иностранцев во Владивостоке

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения во Владивостоке матери и сына. Как сообщается в среду на сайте СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

"В ряде средств массовой информации были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и ее 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Во вторник в местных социальных сетях распространился призыв к жителям Владивостока помочь с поисками двух северокорейских граждан, матери и сына. По версии некоторых СМИ, пропали члены семьи дипломатического работника генерального консульства КНДР во Владивостоке. В полиции и Следственном комитете не подтвердили ТАСС эту информацию официально. Позднее информированный источник сообщил ТАСС, что жена и сын генконсула КНДР во Владивостоке "не пропадали, у них все в порядке, а в СМИ прошла неверная информация".

Уточняется, что Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Приморскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.