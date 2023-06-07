В Приморье обрушился автомобильный мост

Виновником произошедшего стал грузовик, набитый камнями

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Автомобильный мост в Лазовском муниципальном округе Приморья обрушился под весом грузовика, сообщает в среду региональный Минтранс. Дорожные службы оборудовали временный объезд.

"Тяжело груженный грузовик обрушил мост в районе села Сокольчи. Мост в Лазовском районе не выдержал веса транспортного средства с кузовом, забитым камнем, и обвалился. Грузовик застрял в образовавшемся отверстии. Ночью дорожники в оперативном порядке сделали временный объезд, движение транспорта не нарушено", - говорится в сообщении.

В настоящее время проезд доступен для всех видов транспорта. Сейчас подрядчик занимается аварийно-восстановительными работами.

Как пояснили ТАСС в администрации муниципального округа, мост соединяет районный центр Лазо с селами Сокольчи, Черноручье, Валентин и Глазковка. Альтернативный проезд в эти населенные пункты возможен только через соседний Ольгинский район. На место выехал прокурор Лазовского района.