7 июня, 01:07

В Приморье объявили штормовое предупреждение о сильных ливнях с градом

Оно будет действовать 9 и 10 июня

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Приморский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на пятницу и субботу из-за активных атмосферных фронтов, сообщается в среду на сайте Гидрометцентра.

"В связи с активизацией атмосферных фронтов утром и днем 9 июня, ночью 10 июня в южной половине и на восточном побережье Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15-49 мм за 12 часов и менее, локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в предупреждении.

Уточняется, что скорость ветра составит 15-18 м/с, а на побережье порывами будет достигать 23 м/с. По словам главы учреждения Бориса Кубая, максимальное столкновение субтропической и охотоморской воздушных масс над югом Приморья произойдет в пятницу, 9 июня. При этом ожидаются грозовые ливни со шквалистым ветром и градом. 

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РоссияПриморский край
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