В Иркутской области выявили крупный канал нелегального сбыта спиртосодержащей продукции

Задержаны девять человек

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Иркутской области задержали девять участников преступной группы, которые занимались незаконным оборотом спиртосодержащей и табачной продукции. У них изъято более 2 тыс. литров этилового спирта, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В Приангарье полицейские пресекли реализацию крупной партии спиртосодержащей продукции, <…> задержали организованную группу в составе девяти человек, осуществлявшую незаконный оборот спиртосодержащей и табачной продукции. В ходе обысковых мероприятий обнаружено и изъято более 2 тыс. литров этилового спирта, около 50 бутылок водки объемом 0,5 литров без специальных марок, порядка 60 тыс. пачек сигарет различных наименований, денежные средства в сумме 280 тыс. рублей, пустая тара, мерные стаканы, воронки, а также сотовые телефоны", - говорится в сообщении.

У задержанных также изъято два травматических пистолета и два автомобиля.

Установлено, что спиртосодержащая продукция завозилась из других регионов, продавалась через подконтрольные торговые точки, а также из жилого помещения организатора преступной группы.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, а также штраф до 400 тыс. рублей.