В Красноярском крае чиновников подозревают в фиктивной отправке атлетов на соревнования

Их обвиняют в хищении свыше 3,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 7 июня. /ТАСС/. Девять работников муниципального учреждения в Красноярском крае подозреваются в организации фиктивных соревнований для спортсменов - им предъявлено обвинение в хищении свыше 3,5 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В Зеленогорске Красноярского края полицейскими выявлена преступная деятельность девяти работников муниципального учреждения. Они отправляли местных спортсменов на фиктивные сборы, которых не было. <…> Следователями ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск фигурантам предъявлено обвинение в хищении свыше 3,5 млн рублей, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и подделке документов. Организатор хищений заключена под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", - говорится в сообщении.

По версии следствия, местная жительница, являясь должностным лицом, в период с 2020 по 2022 год вместе с подчиненными вносила в сметы ложные сведения о расходах на питание и проживание спортсменов из Зеленогорска на выездных мероприятиях, которые на самом деле не проводились. "На основании подложных документов обвиняемые получали деньги из кассы учреждения, в котором трудились, и тратили финансы по собственному усмотрению. Кроме того, в качестве отчета об использовании денежных средств они предоставляли в бухгалтерию фиктивные документы", - пояснили в ведомстве.

Полиция установила 34 эпизода противоправной деятельности предполагаемых соучастников. Ведется расследование.