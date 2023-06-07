В Иркутской области выявили контрабанду древесины почти на 235 млн рублей

Из региона незаконно вывезли более 34 тыс. куб. м лесоматериалов хвойных пород

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники Иркутской таможни и транспортной полиции Приангарья выявили контрабанду лесоматериалов на сумму 234,3 млн рублей. Возбуждено четыре уголовных дела, сообщила в среду пресс-служба Иркутской таможни.

"Иркутские таможенники выявили очередной контрабандный канал поставок леса в Китай, налаженный организованной преступной группой. Ее члены незаконно вывезли из Иркутской области более 34 тыс. куб. м лесоматериалов хвойных пород. <…> Предоставляя в таможенный орган недостоверные сведения о происхождении товара и поддельные договоры купли-продажи в 2015 и в 2017 годах, ОПГ экспортировала пиловочник (круглый лес) и пиломатериалы из сосны и лиственницы на сумму 234,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность выявлена в ходе оперативно-разыскной работы таможни и Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Установлено, что внешнеэкономические контракты на поставку леса с различными китайскими партнерами заключили члены преступной группы, руководители двух ООО, зарегистрированных в Иркутске и в поселке Чуна Иркутской области.

Таможня возбудила четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) в отношении руководителей фирм-лесоэкспортеров, один из которых - житель Иркутска, второй в настоящее время проживает в Сочи, а также неустановленных лиц, причастность которых к деятельности ОПГ выясняется.

По информации таможни, это вторая выявленная в 2023 году ОПГ, действовавшая в сфере лесоэкспорта в Иркутской области.