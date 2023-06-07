7 июня, 02:56

В городе Санья на Хайнане остановили занятия в детских садах и школах из-за ливней

Детские сады будут закрыты весь день, а начальные и средние школы остановят занятия на полдня

ШАНХАЙ, 7 июня. /ТАСС/. Власти города Санья в южной китайской провинции Хайнань распорядились закрыть в среду детские сады, начальные и средние школы из-за сильных ливней. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на городское управление по делам образования.

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Детские сады 7 июня будут закрыты весь день, а начальные и средние школы остановят занятия на полдня, уточнили в ведомстве. О каких-либо инцидентах из-за сильных ливней в городе пока информации не поступало.

В среду утром городское метеорологическое управление объявило наивысший красный уровень опасности в связи с проливными дождями в регионе. В отдельных районах за последние несколько часов выпало свыше 156 мм осадков, есть риск разлива рек и схода оползней.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета. 

Теги:
КитайХайнань
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