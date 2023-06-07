7 июня, 04:24

При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погиб ребенок

Пострадали более восьми человек

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Один ребенок погиб, более восьми человек пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК РФ по столице.

В результате пожара, который возник в жилом доме на Ленинском проспекте, погиб мальчик 2013 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). "Более восьми жильцов госпитализированы в медицинские учреждения города с ожогами различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь", - сообщили в управлении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая", - добавили в ведомстве.

Прокуратура Москвы сообщила о проведении доследственной проверки по факту гибели ребенка в результате возгорания. По данным ведомства, пожар вспыхнул в квартире на шестом этаже жилого дома. 

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