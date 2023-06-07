В Самарской области опровергли наличие знака "Самарский продукт" у напитка "Мистер сидр"

По данным министерства промышленности и торговли региона, производитель напитка не обращался за выдачей таких знаков

ТАСС, 7 июня. Министерство промышленности и торговли Самарской области опровергло наличие знаков "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт" у суррогатного алкогольного напитка "Мистер сидр", употребление которого привело к отравлению около 90 человек, более 30 из которых умерли. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"В связи с появившимися в сети сообщениями о том, что алкогольный напиток "Мистер сидр" якобы имел знак "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт", разъясняем: ООО "Анди", которое занималось производством сидра указанной марки, таких знаков не имело и за выдачей их не обращалось (ни на сидр, ни на какой-либо другой продукт)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, знак "Самарский продукт" может присваиваться конкретному продукту, а не организации, сроком на два года. Производитель напитка "Мистер сидр" ООО "Анди" не имеет права каким-либо образом использовать этот знак в целях продвижения продукта. Знак "Самарский продукт" был присвоен только пиву, производимому ООО "Варка".

В Минздраве РФ ранее сообщили, что общее число пострадавших в результате употребления контрафактного сидра в субъектах ПФО составило 90 человек, 32 умерли, по данным региональных властей. Больше всего людей пострадали в Ульяновской области, где сообщили о 51 случае отравления, включая 20 летальных исходов.