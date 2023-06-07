Не менее семи человек пропали без вести в Новой Каховке после разрушения ГЭС

ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек пропали без вести в Новой Каховке в результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения конструкций ГЭС. Об этом в среду сообщил ТАСС глава администрации города Владимир Леонтьев.

"Семь человек, о которых мы знаем точно", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве пропавших без вести.

В ночь на вторник ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.