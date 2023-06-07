Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС

Как сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, "Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши"

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. Населенный пункт Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушел под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища, ставшего следствием разрушения ГЭС. Об этом в среду сообщил журналистам глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Населенный пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши", - сказал Леонтьев.

В ночь на вторник ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже достиг 12 м. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.