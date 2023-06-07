В Иркутской области возбудили уголовное дело о контрабанде древесины

Речь идет о сумме 119 млн рублей

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Транспортная полиция в Иркутской области возбудила уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 119 млн рублей. Это новый эпизод в преступной деятельности ранее выявленной организованной группы, первоначальный ущерб от действий которой оценивался в сумму более 426 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"В Иркутске следователем транспортной полиции по согласованию с байкало-ангарским транспортным прокурором возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов. <…> В ходе следствия предварительно установлен дополнительный факт контрабанды леса с ущербом свыше 119 млн рублей", - говорится в сообщении.

О выявлении незаконного канала сбыта древесины транспортная полиция сообщала в начале мая 2023 года. По версии следствия, организация с октября 2016 по сентябрь 2017 года заключила ряд сделок с номинальными руководителями подставных фирм по приобретению древесины, которая впоследствии через Иркутский, Нижнеудинский, Братский и Усть-Илимский таможенные посты была незаконно вывезена за рубеж. Первоначально ущерб составлял свыше 77,5 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород стоимостью свыше 426 млн рублей. Однако в ходе следствия были установлены новые эпизоды, в которых фигурирует еще порядка 25,2 тыс. куб. м древесины, незаконно реализованной за рубеж.

Новое уголовное дело, возбужденное по статье о контрабанде, объединено в одно производство с первым. В отношении бухгалтера организации избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Устанавливаются все лица, причастные к контрабанде.