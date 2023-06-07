7 июня, 05:12,
обновлено 7 июня, 05:41
Военная операция на Украине

Захарова: ситуация с Каховской ГЭС должна стать объектом всемирного расследования

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Ситуация с разрушением Каховской ГЭС должна стать предметом всемирного изучения и расследования, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

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"Естественно, это уже не тема дня и не тема недели, она уже вписана в исторический контекст - то, что вчера произошло на Каховской ГЭС. Это должно быть действительно объектом всемирного изучения, исследования и расследования", - сказала она.

Захарова подчеркнула: "Реакция Запада на 100% предсказуема во всех подобных ситуациях. Это бесконечное желание обвинить Россию во всем, что происходит, вне зависимости от того, произошло это на самом деле или является плодом воображения". 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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