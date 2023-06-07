7 июня, 05:15,
обновлено 7 июня, 05:24
Военная операция на Украине

Власти Новой Каховки назвали разрушение ГЭС актом "экологического геноцида"

По словам главы администрации Владимира Леонтьева, "огромный ущерб будет нанесен и уже нанесен и экологии"

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 7 июня. /ТАСС/. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал разрушение Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища, актом "экологического геноцида".

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"Огромный ущерб будет нанесен и уже нанесен и экологии. Это и экологический геноцид в том числе", - сказал Леонтьев журналистам.

В ночь на вторник ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим. 

Теги:
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