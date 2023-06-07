7 июня, 05:45
Массовое отравление сидром в регионах России

В ХМАО пятеро подростков отравились алкоголем и лекарством

Несовершеннолетние в возрасте 15 и 16 лет госпитализированы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Пятеро подростков отравились алкоголем и лекарством в Ханты-Мансийском автономном округе, они доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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"По предварительной информации, пятеро несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет, находясь в дачном кооперативе СПК "Победит 1" Сургутского района Югры, отмечали день рождения одного из подростков, употребили алкоголь и лекарственное средство. Сотрудниками скорой помощи дети доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прокуратура Сургутского района организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних. Свою проверку проводит следственное управление СК РФ по Югре. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округМассовое отравление сидром в регионах России
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