В ХМАО пятеро подростков отравились алкоголем и лекарством

Несовершеннолетние в возрасте 15 и 16 лет госпитализированы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Пятеро подростков отравились алкоголем и лекарством в Ханты-Мансийском автономном округе, они доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По предварительной информации, пятеро несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет, находясь в дачном кооперативе СПК "Победит 1" Сургутского района Югры, отмечали день рождения одного из подростков, употребили алкоголь и лекарственное средство. Сотрудниками скорой помощи дети доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прокуратура Сургутского района организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних. Свою проверку проводит следственное управление СК РФ по Югре.