СМИ: дым от лесных пожаров в Канаде добрался до Нью-Йорка

Показатель загрязнения воздуха в городе достиг "опасного уровня"

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Небо Нью-Йорка заволокло дымкой от лесных пожаров, которые обрушились на Канаду. Об этом во вторник сообщила газета New York Daily.

По ее данным, показатель загрязнения воздуха в городе достиг "опасного уровня", из-за чего Нью-Йорк в антирейтинге по качеству воздуха занял второе место после Дели в Индии.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей "проявить осторожность" и по возможности "ограничить деятельность на открытом воздухе". Адамс также объявил, что все школьные мероприятия на открытом воздухе отменяются. Такая ситуация может продлиться несколько дней, отмечает издание.

Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в Канаде из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. Он проинформировал, что в настоящее время в стране зафиксировано 413 лесных пожаров, из них в Квебеке - 160, в северной части Онтарио - 47. Общую площадь пожаров министр не уточнил. По словам Блэра, в тушении огня задействованы военнослужащие ВС Канады, а также пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, по словам Блэра, ситуация начинает немного улучшаться из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.