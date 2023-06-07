Во Владивостоке из-за аварии на теплотрассе без горячей воды остались 23 тыс. человек

Прекращено горячее водоснабжение 146 многоквартирных домов

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Авария на теплотрассе Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) во Владивостоке оставила без горячей воды 23 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"В результате аварии на участке магистральной сети теплоснабжения произошло подтопление придомовых территорий и проезжей части в районе площади Луговой во Владивостоке. Выявлены факты просадок грунта в местах заложения подземных участков сети, повлекшие повреждения припаркованных транспортных средств. Прекращено горячее водоснабжение 146 многоквартирных домов, в которых проживают более 23 тыс. человек", - сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании, эксплуатации и обслуживании сетей.

По информации пресс-службы ДГК, на место выехали три рабочих бригады энергопредприятия и пять единиц техники. Специалисты оценят повреждения, после чего энергетики приступят к его устранению. В компании отметили, что ответственность ДГК за нанесение ущерба третьим лицам застрахована. В результате аварии оказалась подтоплена территория пожарной части и несколько частных автомобилей.