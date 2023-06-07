Химанализ воды из водопровода в Новой Каховке показал соответствие санитарным нормам

Предварительный анализ по бактериологическим показателям будет известен не ранее чем через сутки, отметили в администрации Новой Каховки

ГЕНИЧЕСК, 7 июня. /ТАСС/. Химический анализ проб воды из водопроводной сети в Новой Каховке показал, что она соответствует санитарным нормам. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале администрации города.

"На 7 июня 2023 года в Новой Каховке были отобраны пробы воды в распределительной сети. Химанализ отобранной воды соответствует санитарным нормам", - говорится в сообщении.

Предварительный анализ по бактериологическим показателям будет известен не ранее чем через сутки, отметили в администрации. На данный момент осуществляется отбор пробы воды в артезианских скважинах городского водоканала.

В ночь на вторник ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящее время вода спадает. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.