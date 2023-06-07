Около 2,7 тыс. домов подтоплены после прорыва Каховской ГЭС

Для эвакуированных подготовлено 40 пунктов временного размещения на 5,5 тыс. человек

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вода затопила около 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"По последним данным, вода подтопила порядка 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области. В них в общей сложности проживали 22 тыс. человек. Эвакуированы почти 1,3 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Для эвакуированных подготовлено 40 пунктов временного размещения на 5,5 тыс. человек, в них находятся 345 человек.

Также оказались затопленными скотомогильник, яма для утилизации сельскохозяйственных животных и кладбище. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.