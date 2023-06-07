В результате обстрела Курской области со стороны ВСУ ранен один человек

В Попово-Лежачах и Теткино нет электричества

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Один человек ранен в результате обстрела Глушковского района Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина госпитализирован, сообщил в среду глава региона Роман Старовойт.

"На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Старовойт.

Он уточнил в Telegram-канале, что в результате повреждений из-за обстрела в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества. Ремонтные бригады повторно приступят к восстановлению электроснабжения после того, как закончат работу группы разминирования.