В Херсонской области заявили, что ВСУ за сутки выпустили почти 60 снарядов по региону

Обстрелам подверглись в том числе города, затопленные после разрушения Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили почти 60 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области. Обстрелам подверглись в том числе города, затопленные после разрушения Каховской ГЭС, сообщили журналистам в среду в оперативных службах региона.

"Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии: по н. п. Новая Каховка - 7 снарядов, по н. п Подстепное - 8 снарядов, по н. п Подлесное - 7 снарядов, по н. п. Казачьи Лагеря - 14 снарядов, по н. п. Алешки - 7 снарядов, по н. п. Днепряны - 6 снарядов, по н. п. Каиры - 9 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель оперативных служб.

Ночью ВСУ продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру в Каховке, Васильевке, Горностаевке, Райском и Сергеевке, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии.