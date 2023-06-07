Вертолет вылетел на поиски двух пропавших человек в Хабаровском крае

Группа из четырех спасателей с необходимым снаряжением доставляется вертолетом из-за труднодоступности местности

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вертолет со спасателями вылетел на поиски двух человек в Хабаровском крае, пропавших в районе мыса Субботина, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

"Утром 7 июня из Хабаровска в Николаевский район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на его борту группа спасателей поисково-спасательного отряда МЧС России (с. Ракитное). По данным запроса об оказании помощи в поиске людей от районного отдела полиции, двое мужчин 1983 и 1994 годов рождения пропали в районе мыса Субботина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 30 мая в этой местности на берегу реки Амур был найден катер. "В ходе первоначальных поисковых работ тело одного из рыбаков было найдено, судьба двух других пока остается неизвестной. По предварительным данным, они выехали из п. Чныррах на катере по направлению в с. Оремиф", - уточнили в пресс-службе.

Группа из четырех спасателей с необходимым снаряжением доставляется вертолетом из-за труднодоступности местности. Экипаж вертолета будет вести поиски с воздуха, а спасатели проведут наземную разведку вдоль побережья в районе, где пропали люди.