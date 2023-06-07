Сальдо сообщил, что до 40 тыс. человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области

По словам врио главы региона, почти все пропавшие без вести найдены

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Ситуация с разрушением Каховской ГЭС привела к тому, что от 22 до 40 тыс. человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области. Об этом в среду заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

"По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тыс. до 40 тыс. [человек]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего в эфире телеканала "Соловьев Live".

Врио главы региона добавил, что почти все пропавшие без вести на текущий момент найдены. "Не найдены пока семь человек, но они могут быть на островах, и сейчас на островах уже будет возможность их посещать. Если кто-то там остался, их снимут", - пояснил Сальдо.