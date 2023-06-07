Двоих взрослых и четверых детей госпитализировали после пожара в жилом доме в Москве

Площадь пожара составила 50 кв. м, он потушен

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе четыре ребенка, госпитализированы после пожара в многоквартирном жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом в среду журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

"По предварительной информации, госпитализированы шесть человек, в том числе четыре ребенка", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах ТАСС уточнили, что трое пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение, двое взрослых и четверо детей - 2005, 2011 и 2013 годов рождения госпитализированы. "Площадь пожара составила 50 кв. м, он потушен", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в ночь на среду в многоэтажном жилом доме на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. В результате погиб мальчик 2013 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на два года. Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых неисправность электропроводки.