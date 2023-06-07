7 июня, 06:28,
обновлено 7 июня, 06:52
Военная операция на Украине

Уровень Каховского водохранилища в районе Энергодара понизился более чем на 3,5 м

ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Каховском водохранилище в районе Энергодара понизился на 3,5 м после прорыва и разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 м в районах выше - ближе к Энергодару, к Запорожской области", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

В ночь на вторник Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют.  

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