7 июня, 06:29,
обновлено 7 июня, 06:49
Военная операция на Украине

Сальдо заявил о подтоплении части российских минных полей из-за разрушений на ГЭС

Врио губернатора Херсонской области заверил, что военные знают, где находятся эти поля

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Часть минных полей оказалась подтоплены после разрушения Каховской ГЭС и неконтролируемого сброса воды с ее плотины. Об этом сообщил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Часть минных полей подтоплена, но военные знают, где минные поля находятся. Занимаются", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

В ночь на вторник ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. По данным экстренных служб, в зоне подтопления находятся 15 населенных пунктов. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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