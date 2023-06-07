Рогов заявил, что Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", сформируется новое русло Днепра

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Каховское водохранилище через два-три дня прекратит существование из-за падения уровня воды в результате подрыва Украиной дамбы одноименной ГЭС, сформируется новое русло Днепра. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По оценкам специалистов по гидрографии, ожидается, что сегодня будет максимальный уровень разлива воды из Каховского водохранилища ниже Каховской ГЭС в Херсонской области, с 10 июня все должно спадать. К 20 июня, так как вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища. Оно просто исчезнет, надо 2-3 дня, чтобы водохранилище исчезло. Будет просто Днепр выше Каховской ГЭС", - сказал Рогов.

Он уточнил, что новое русло Днепра пройдет на большом удалении от города Энергодара и Запорожской АЭС.

Рогов также отметил, что Украина увеличила сброс воды в Каховское водохранилище с ДнепроГЭС, расположенной выше по течению. "В городе Запорожье на данный момент вода ушла на 30 м от берега. Максимальный ожидаемый уровень снижения воды в Днепре там должен достигнуть 7,5 м", - сказал он.