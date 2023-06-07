В Туве из-за разлива реки разрушился мост

Попасть в село Дус-Даг можно через объездную автомобильную дорогу Ак-Чыраа - Самагалтай

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мост, ведущий в село Дус-Даг Овюрского района Тувы, разрушился из-за повышения уровня воды в реке, прокуратура организовала проверку. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Тыва.

"Прокуратура республики организовала проверку по факту разрушения моста в селе Дус-Даг Овюрского района. <…> Из-за повышения уровня воды был размыт и поврежден мост через реку Торгалыг. На автомобильной дороге Хандагайты - Ак-Чыраа движение транспортных средств временно прекращено. Прокуратурой Овюрского района проводятся проверочные мероприятия в сфере исполнения законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, попасть в село можно через объездную автомобильную дорогу Ак-Чыраа - Самагалтай.

Глава Тувы Владислав Ховалыг в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в настоящее время уровень воды не позволяет начать отсыпные работы по мосту. "Специалисты решили временно изменить русло реки, отведя ее на другой мост. <…> Председателям муниципальных образований и министерству дорожно-транспортного комплекса необходимо вести круглосуточный мониторинг всех дорог и мостов, которые могут попасть под зону затопления", - написал глава региона.

В селе Дус-Даг проживают около 900 человек.